Écoutez "Dancing Feet " de Kygo feat. DNCE ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

KYGO - "DANCING FEET (feat. DNCE)"

Après presque 4 ans d'absence, le groupe américain DNCE est de retour ce vendredi avec "Dancing Feet", un nouveau single produit en duo avec le Dj norvégien Kygo !

Un titre solaire et dansant pour une collaboration qui marque le grand retour du groupe emmené par le chanteur Joe Jonas (Jonas Brothers) et découvert en 2015 avec le single "Cake by the Ocean".