Écoutez "Cutie " de Coin ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

TATE MCRAE - "SHE’S ALL I WANNA BE"

Toutes les critiques sont unanimes : Tate McRae est LA star en devenir, à suivre de très près.

Compositrice, chanteuse, danseuse… Et 18 ans seulement ! La chanteuse canadienne débarque sur Tipik avec “She’s All I Wanna Be”, un tube pop-rock au rythme soutenu qui sent bon les guitares électriques et les synthés moelleux.