Écoutez "Cruel Summer" de Taylor Swift ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Quelques mois après la sortie de leur album "Les autres c’est nous", le duo toulousain continue d’exploiter leurs nouvelles créations. Après "Coup de vieux" ou "Fan", c’est maintenant le titre "Derniere" qui est leur nouveau single. Un titre résolument positif malgré les thèmes plutôt anxiogènes abordés qui se posent des questions sur le futur, BigFlo et Oli arrivent à nous faire danser, à chanter et y croire, et pour ça merci ! Comme à leur habitude, le morceau est accompagné d’un clip plein d’humour et de références.