Écoutez "Coming Your Way" de Michael Brun, Anne-Marie et Becky G ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Grâce à cette super collaboration entre le DJ Haïtien Michael Brun et les chanteuses Anne-Marie et Becky G, on prolonge l’été sur Tipik. Ce nouveau titre ensoleillé rentre directement dans la playlist de Tipik comme coup de cœur de la semaine. Le producteur confie qu’il voulait terminer la saison avec l’un de ses titres préféré qu’il a pu composer dans sa carrière. Sur "Coming Your Way" Michael Brun a pu mettre à l’honneur ses connaissances et sa culture caribéenne, le tout sublimé par les voix de deux chanteuses dont Anne-Marie qui passe par le Pukkelpop ce samedi 19 août.