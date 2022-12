Écoutez "Coeur de Pirate" de Damso ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Metro Boomin est sans aucun doute l’un des producteurs les plus prisés de la scène hip-hop américaine.

À son actif, des collaborations avec des noms comme Travis Scott, Future, Asap Rocky, Drake ou encore J Balvin.

Mais Metro Boomin c’est aussi et surtout une collaboration de longue date avec 21 Savage, son comparse d’Atlanta avec qui il a déjà présenté le projet Savage Mode qui revient pour un 2ème tour dans lequel on retrouve ce titre, Creepin. Un morceau sur lequel figure aussi l’inarrêtable The Weeknd qui y participe après être aussi apparu sur la BO du nouveau "Avatar".