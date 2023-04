Écoutez "Chemical" de Post Malone ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Le DJ, producteur et musicien norvégien Kygo fait son entrée dans la playlist de Tipik cette semaine en s'attaquant au remix d'un monument : le légendaire morceau Say Say Say, duo entre le célèbre Beatles sir Paul McCartney et le non moins célèbre roi de la pop Michael Jackson, titre sorti en 1983.

Un remix house & dance qui donne un véritable coup de frais au morceau, le remettant au goût du jour et permettant à Kygo de réaliser un rêve d'enfant : "Paul McCartney et Michael Jackson ont beaucoup compté pour moi en tant qu'artistes et j'écoute leur musique depuis que je suis enfant.".