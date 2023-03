Ecoutez cette reprise surprenante de "The Trooper" d'Iron Maiden à l'accordéon

On a déjà entendu pas mal de reprises de ce titre culte d'Iron Maiden.

Quand on parle de rock, on ne peut pas dire que l'accordéon soit le premier instrument de musique qui nous viennent en tête.

Pourtant, nombreux les groupes et les artistes à avoir expérimenté avec cet instrument cher à feu Yvette Horner. On pense notamment à Téléphone, aux Rolling Stones ou aux Beach Boys.

Mais il nous semble plus compliqué d'associer cet instrument de musique à vent au metal. C'est pourtant le défi qu'a décidé de relever deux frères finlandais opérant sous le nom de Morander Brothers.

Fans de heavy et de power metal, les deux frangins accordéonistes ont lancé leur chaine Youtube il y a quelques mois avec une première reprise étonnante de "Through the Fire and Flames" du groupe britannique de power metal DragonForce.

Après ce premier essai concluant, les musiciens ont pris leur temps avant de revenir enfin avec une reprise du cultissime "The Trooper" d'Iron Maiden. Et les avis sont unanimes : cette adaptation est une véritable réussite.

Nous vous proposons de la découvrir ci-dessous :