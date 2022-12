Ecoutez cette nouvelle reprise metal du "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey

Vous pensiez échapper au "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey ?

C'était sans compter sur le groupe de metalcore australien Melrose Avenue qui vient de reprendre cet incontournable classique de Noël mais à la sauce metal.

Le groupe basé à Sydney en Australie a déclaré : "C'est la période la plus merveilleuse de l'année. Pour fêter ça, voici une reprise de Noël façon heavy metal. Nous savons tous que cette chanson craint, alors nous avons fait une version qui craint un peu moins.""

Dans le clip qui accompagne la vidéo, on retrouve le Père Noël, un elfe à la guitare et un sinistre Grinch à la batterie.

Ce n'est pas la première fois que l'énorme succès de Noël de Mariah Carey reçoit un traitement rock ou métal. L'an dernier, nous vous avions présenté un mash-up de saison avec un mélange assez étonnant entre "All I Want For Christmas" de MARIAH CAREY et "We're Not Gonna Take It" de TWISTED SISTER.

Et en 2020, le youtubeur William Maranci s’était amusé à mélanger "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey avec "For Whom The Bell Tolls" de Metallica !