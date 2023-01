Écoutez "C’est la vie" de Hyphen Hyphen ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Déjà plus de 150 millions de vues sur YouTube pour ce nouveau titre de Shakira qui n’a pas fini de faire parler de lui. Dans ce morceau, la star Colombienne se lâche sur sa relation passée avec le footballeur Gerard Piqué. A coup de comparaisons entre la Ferrari et la Twingo ou la Rolex et la Casio, le message pour son ex-mari est plutôt clair. A la production on retrouve le DJ producteur Argentin Bizarrap qui est tout simplement l’artiste le plus écouté dans son pays en 2022. Et ce grâce aux concepts de sessions où il invite des artistes à poser en studio, c’est d’ailleurs là que Shakira s’est prêtée à l’exercice.