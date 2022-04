Écoutez "Bones" d’Imagine Dragons ainsi que les autres nouveautés de la semaine !

Le chanteur/compositeur canadien, multi-platine, nommé aux Grammy, nous dévoile son nouveau single "When You’re Gone", et qui s’ajoute à notre playliste Tipik.

Shawn Mendes est une vraie machine à succès. Il est connu pour ses tubes comme "Señorita" avec Camila Cabello, "There’s Nothing Holdin' Me Back", "Treat You Better"…

Le jeune artiste nous a habitués à ses morceaux très souvent personnels. Une fois de plus, il sort une belle chanson d’amour où deux sentiments se mélangent : le manque d’une personne et la tristesse d’accepter la fin d’une relation.