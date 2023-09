Écoutez "Better Place" de NSYNC & Justin Timberlake ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Sans aucun doute, notre coup de coeur de la semaine sur Tipik.

Plus de 20 ans après la fin de leur histoire qui avait commencé en 1995, le célèbre boys band américain NSYNC composé par Lance, JC, Joey, Chris et Justin - Timberlake - signe son grand retour avec son nouveau single Better Place qui n'est autre que le grand thème musical de la bande-originale du film d'animation "Les Trolls 3".

Les cinq membres du groupe iconique des années 90 (Bye Bye Bye, It's Gonna Be Me, I Want You Back...) s'étaient récemment rassemblés sur scène à l'occasion de la cérémonie des MTV VMAS aux Etats-Unis. Un retour inattendu et inespéré pour le boys band, bien qu'aucun album ou tournée ne soient encore au programme pour le moment.