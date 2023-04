Écoutez "Beso" de Rosalia et Rauw Alejandro ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Après les succès mondiaux de "Take me to Church" devenu un tube et "Tell It To My Hart" avec Meduza, l’Irlandais Hozier est de retour avec un nouveau projet dont est extrait le titre "Eat Your Young". C’est la première fois depuis 2019 que l’artiste est de retour avec un nouveau titre. Pour l’occasion, le titre est accompagné d’un clip réalisé avec l’actrice américano-ukrainienne Ivanna Sakhno pour former une pièce de théâtre qui se balade entre l’âge enfant et adulte tout au long de la musique.