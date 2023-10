Écoutez "Beaux Rêves" de Loïc Nottet feat. Prinzly ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Après Not My Kind of Dude et Let You Go, que la jeune chanteuse belge était venue interpréter en live il y a quelques mois en direct sur Tipik, Essyla revient avec un nouvel EP dont est extrait ce premier single pop aux influences funk qui se veut être une ode à la confiance en soi.

Retrouvez Essyla en concert en Belgique, ce sera le 29 novembre au Botanique à Bruxelles.