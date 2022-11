Écoutez "Beat Goes On (Rhythm To The Brain)" de Campbell ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Le coup de coeur Tipik de la semaine !

Sorti le mois passé, Beat Goes On (Rhythm To The Brain), du jeune producteur Campbell, fait cette semaine son entrée dans la playlist de Tipik.

Un titre house et funky sur lequel on reconnait un sample tout droit sorti des années 90, Beat Goes On du groupe britannique The All Seeing sorti en 1997 - morceau qui est lui-même la cover d'une chanson du même nom de Sonny et Cher, datant de 1967 ! -.

Un nouveau titre très entraînant qui n'a pas manqué de devenir rapidement viral sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, créant même la surprise de son créateur, le jeune Lewis Campbell !