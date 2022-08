Écoutez "Bad Decisions" de Benny Blanco, BTS & Snoop Dogg ainsi que nos autres nouveautés de la semaine

Bad Decisions marque une première collaboration inédite et inattendue entre l'artiste, songwriter et producteur américain Benny Blanco, le boys band coréen de K-pop BTS - qui avait déjà collaboré l'année dernière avec Coldplay sur le morceau My Universe - et l'iconique rappeur et producteur américain Snoop Dogg.

Un single qui est également le premier titre du prochain album de Benny Blanco à être dévoilé et qui fait une entrée fracassante dans la playlist de Tipik en tant que coup de coeur de la semaine.

Benny Banco - d'habitude connu pour écrire des chansons pour les autres (Katy Perry, Justin Bieber, Ed Sheeran, Britney Spears, The Weeknd...) - dont on attend le troisième album à venir un peu plus tard cette année !