Écoutez "Baby Said" de Makeskin ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

C’est l’un des titres phare du nouvel album de Maneskin : "Rush !", notre coup de cœur de la semaine va à "Baby Said". On retrouve le groupe italien avec un titre au rythme survolté, un refrain qui vous rentre dans la tête directement, jonglant habillement avec la pop et le rock qui les caractérisent. Tantôt énergique, tantôt suave, la voix de Damiano part dans tous les sens sur ce "Baby Said". Maneskin sera en concert à Forest National les 02 et 03 mars prochains pour leur tournée "Loud Kids Get Louder" et les derniers accès sont à gagner chez Samy & Lou toute cette semaine.