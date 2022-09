Écoutez "Amour, Haine et Danger" d'Angèle ainsi que nos autres nouveautés de la semaine sur Tipik

Une nouveauté Tipik !

Le chanteur et musicien irlandais Dermot Kennedy - auteur de Better Days - dévoile son nouveau single Kiss Me, premier extrait de son nouvel album qui paraitra le 4 novembre prochain !

Un titre qui met l'accent sur l'importance de l'amour dans nos vies : "Le message derrière la vidéo et la chanson de Kiss Me, c’ est que l’amour en vaut la peine… Même lorsque les choses s’effondrent, que la vie semble courte et qu’il y a du chaos tout autour de nous, il y a toujours quelque chose à quoi s’accrocher." explique t-il.