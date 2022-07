Ecoutez "Afraid To Feel" de LF System ainsi que les autres nouveautés de la semaine

Beaucoup de house, un peu de disco, un brin de nostalgie, voilà ce qui caractérise ce titre "Afraid To Feel". Les Dj et producteurs Ecossais LF System Conor Larkman et Sean Finnigan sortent là leur premier single qui est déjà un vrai carton outre-manche. Le titre est inspiré d’une chanson de 1979, "I Can’t Stop (Turning You On)" qu’ils ont retravaillé au goût du jour ce qui lui donne ce charme des années disco.