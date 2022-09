Ecouter de la musique classique permet de mieux se concentrer !

Lorsque l’on soumet de la musique classique à quelqu’un qui a l’habitude d’en écouter, on voit que son cerveau s’illumine dans des zones qui n’étaient pas dédicacées à cette fonction. Et on sait également que ces différentes zones ont un rapport avec la mémoire, les émotions et le système nerveux autonome. Grâce à ça, on comprend mieux pourquoi écouter de la musique est capable de créer de telles sensations diverses.

La syntaxe de la musique stimule différentes parties du cerveau

La typologie de la musique influence plus certaines zones du cerveau que d’autres. En fonction de la rythmicité de la musique, de sa pulsation et des différentes gammes d’accords. Certains types d’accords, souvent des accords mineurs avec beaucoup de bémols à la clé, influencent le cerveau pour induire, par exemple, un état de relaxation et de bien-être. D’autres musiques, plus enjouées, stimulent davantage de zones pour l’apprentissage, la motivation et diminuent la fatigue.