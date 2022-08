Ecouter Beethoven serait bon pour notre santé physique et mentale, selon une nouvelle étude scientifique

En juillet dernier, une nouvelle étude portant sur l’effet de la musique sur notre état physique et mental a été publiée dans la revue médicale Cureus. Intitulée "L’effet de la musique classique sur la fréquence cardiaque, la tension artérielle et l’humeur", elle a été menée par quatre professeurs d’un institut privé de l’Illinois, un professeur agrégé de cardiologie au Loyola University Medical Center et un rhumatologue, sur un panel de 100 personnes (53 hommes et 47 femmes), dont la moyenne d’âge était de 39,8 ans.

Les chercheurs ont fait écouter aux participants une minute de deux œuvres emblématiques du répertoire de Beethoven, à savoir le premier mouvement de sa Cinquième Symphonie de Beethoven et un extrait de sa Sonate au Clair de Lune, soit une œuvre au tempo rapide et un autre au tempo plus lent. Les participants étaient équipés d’un système d’électrocardiographie et d’un brassard-tensiomètre qui enregistraient divers paramètres et mesures. Après l’écoute, chaque participant a également été invité à remplir un questionnaire basé sur les émotions ressenties à l’écoute de ces deux morceaux.