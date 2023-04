"Ecoute !" : un spectacle qui magnifie la voix des femmes, au Théâtre Varia

Portée par une énergie débordante, une célébration de la voix des femmes, au service d’un théâtre puissamment humain. A voir au Théâtre Varia du 19 au 22 avril.



Écoute ! Écoute ces voix de femmes ! D’ici et d’ailleurs ! Écoute cette violence ! Écoute ! Ne te bouche pas les oreilles ! Écoute !

Écoute cette violence, tue et silenciée. Écoute les voix qui brisent le silence, qui osent dire. Qui se lèvent contre la brutalité que les femmes vivent à travers le monde, du Nigéria à la Belgique. Différente dans le geste, identique dans la finalité : blesser, humilier, dominer… Écoute-nous rompre le silence pour trouver la force d’exiger des changements profonds.

Figure rayonnante de la nouvelle scène nigériane, Ifeoma Fafunwa puise, dans la parole des femmes, une source inépuisable d’inspiration. La rencontre qu’elle propose au plateau, entre des comédiennes belges et son regard, met en relief les expériences et les parcours de vie. Vibrantes et joyeuses, ces femmes nous invitent à partager leurs revendications, leurs moments de chute et leurs espoirs, dans un esprit de justice énergisante et joyeuse. Elles laissent éclater un humour ravageur pour inventer les contours d’un nouveau monde possible.

Après le succès mondial de son spectacle "Hear Word !", acclamé de Lagos à New York, de Hambourg à Londres, d’Édimbourg à la Californie, le Varia est heureux de s’associer au Théâtre de Namur pour vous inviter à découvrir la voix singulière d’Ifeoma Fafunwa. Avec "Écoute !", sa toute première création en Belgique, elle nous offre en partage son théâtre.

