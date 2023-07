Ecoute ma soupe : le voyage culinaire pimenté du Festival au Carré

Le fil conducteur de toutes leurs histoires, leurs anecdotes, les chansons de Margaux et Julien, c’est… la soupe. Tout simplement. L’idée a germé dans la tête d’une Montoise, Fabienne Urbain, alias "Mademoiselle Soupe". On lui doit l’invention de la Fête de la Soupe, avec ses dégustations, son concours annuel. "Ce qui m’émeut le plus, ce sont toutes les histoires qui se racontent autour de ces soupes. La soupe de Tante Germaine. La soupe qu’on a bue à tel mariage. Toutes ces histoires chargées de souvenirs, ça faisait longtemps que j’avais envie d’en faire quelque chose, de plus abouti". Des ateliers ont vu le jour, motivés et encadrés par Présence et Action Culturelle et les écrivaines publiques. Les textes ont été rassemblés dans un livre. "Puis est venue l’envie d’en faire tout un spectacle. Et là, les choses m’ont échappé, totalement", s’exclame Mademoiselle Soupe, "pour mon plus grand plaisir ! C’est parti en mode licorne, c’est devenu magique !"