Ecoute-enfants : le numéro "103" en quête de visibilité

Selon les psychologues et les assistantes sociales qui constituent l’équipe du 103, la crise sanitaire, avec ses confinements et ses cours à distance, n’a pas augmenté le nombre d’appels. Elle a en revanche donné un ton plus grave aux échanges. Un sentiment d’anxiété généralisé semble s’être ancré chez les jeunes. "On sent une souffrance, une solitude, de la peur et de l’anxiété. Certains se demandent ce qui va encore leur tomber sur la tête", témoigne une psychologue.

Plus que jamais, les opérateurs ont conscience de l’importance de leur mission. Mais ils déplorent un manque de visibilité : selon une récente enquête, 70% des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles ne connaissent pas le 103.