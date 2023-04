"Ecoute !" d’Ifeoma Fafunwa, au Théâtre de Namur : la parole de toutes les femmes

Le Théâtre de Namur accueille la parole des femmes, par le biais du spectacle "Ecoute !".

Ifeoma Fafunwa est une metteuse en scène nigériane qui crée pour la première fois en Belgique avec des comédiennes belges, un spectacle qui traduit le choc culturel qui l’a marquée en tant qu’artiste et en tant que femme.

Une parole qui raconte la violence faite aux femmes, qu’elle soit physique, psychologique, qu’elle relève du sexisme ou des préjugés liés à la différence.

Sur scène quatre comédiennes de quatre générations différentes, qui avec leurs mots et leur vécu, témoignent d’histoires à la fois personnelles et universelles.

Rencontre avec Fatou Traoré la chorégraphe et metteuse en lien, et Judith Ribardière, traductrice et assistante à la mise en scène…

"Ecoute !" au Théâtre de Namur jusqu’au 15 avril, et au Théâtre Varia du 19 au 22 avril. Un spectacle en Français et en Anglais surtitré.