Ecosse : Gabrielle Plasman, wedding-planner

Cette chaîne de murs, de fossés, de tours et de forts se situe à quelques kilomètres de la frontière entre l’Ecosse et l’Angleterre et est très longue puisque ce mur s’étend sur près de 120 km. En 2022, il fête ses 1900 ans. Il a été construit dans le but de protéger les romains d’invasions barbares. C’était donc, à l’époque, l’extrême limite de l’Empire romain.

Aujourd’hui, le mur d’Hadrien est un endroit rempli de trésors archéologiques. Des milliers de soldats et leur famille vivaient le long de ce mur. Des outils, des armes, des chaussures ou encore des vêtements en cuir ont été retrouvés en très bon état par des archéologues, ce qui a permis d’apporter énormément d’informations sur comment vivaient les romains à l’époque. On y a même retrouvé les plus vieux gants de boxe du monde. Aujourd’hui, il est possible de visiter les ruines de certains forts ou encore, pour les plus courageux, de faire une randonnée le long de ce mur.

Et ce qui est intéressant c’est que les Écossais et les Anglais ne voient pas ce mur de la même façon. Roger Ravet, qui enseigne à l’Université d’aberdeen a confié à Lisa Beken que ce qui était interpellant c’est qu’il existe deux points de vue différents : du côté des Anglais c’était la limite de l’Empire romain, un territoire qu’ils avaient réussi à conquérir mais, pour les Écossais, ce mur est aussi une fierté car, pour eux, c’était un aveu de défaite des romains qui devaient se protéger d’eux et qui surtout ne pouvaient pas aller plus loin. Et, pour l’anecdote, il paraît même que le mur d’Hadrien a inspiré Georges R. R. Martin, l’auteur de la célèbre saga Game of Thrones pour son mur de glace, une raison qui nous donne encore plus envie de le visiter s’il en fallait une de plus.