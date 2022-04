Ecopoon : des couverts comestibles, locaux et zéro déchet

De la farine locale

Et en plus d'être zéro déchet, la gamme de couverts est aussi 100% locale... "Pour la farine de blé, qui est l'ingrédient principal de nos recettes, on travaille avec les Moulins du Val Dieu." Dans cette entreprise située à une dizaine de kilomètres de chez Ecopoon, les équipes collaborent uniquement avec des agriculteurs régionaux. "On les conseille sur les variétés avec lesquelles on va travailler, car elles ont une influence directe sur la qualité de la farine et donc sur la qualité du produit qu'on va faire avec cette farine", développe Benoît Brouwers, administrateur délégué aux Moulins du Val Dieu. "C'est important d'avoir des agriculteurs mais aussi des artisans et des entrepreneurs, proches de chez nous, avec qui on peut développer nos produits."

Fourchettes, couteaux, bols

Locale et zéro déchet, cette alternative aux couverts en plastique tombe à pic dans le contexte actuel. D'ailleurs, depuis le 24 janvier dernier, un arrêté royal belge interdit la vente de certains produits en plastique à usage unique. "Un des objectifs d'Ecopoon est d'aider les acteurs du secteur HORECA à remplacer les couverts jetables". Pour compléter la gamme, en plus des touillettes, des cuillères à glace ou à apéro, d'autres ustensiles pourraient voir le jour dans le futur. "Tout ustensile en plastique qui existe actuellement est susceptible d'être remplacé. On pourrait donc, par exemple, proposer des fourchettes, des couteaux, des bols, des assiettes..."