Economiste ou cascadeuse à Pékin, les Belges n’ont peur de rien !

Sa passion pour le kung-fu vient de son admiration pour Jackie Chan, le célèbre acteur et réalisateur hongkongais, qu’elle considère comme son mentor. Elle aime "donner des coups de pied" mais n’aime pas la violence. Elle utilise le kung-fu comme un moyen d’expression artistique et de dépassement de soi.

Emilie Guillaume a un parcours atypique et riche en expériences. Elle a vécu et travaillé dans plusieurs pays, comme la Chine, l’Angleterre, le Canada ou la Colombie. Elle a participé à de nombreux projets théâtraux et cinématographiques, comme "Jeanne d’Arc", "Peter Pan" ou "Kung-Fu". Ce dernier spectacle raconte l’histoire de sa vie et de son rapport au kung-fu. Il a été présenté au Théâtre de Poche en 2023. Accompagnée de son compagnon Felipe Salas Rodriguez qui est un artiste de cirque né en Colombie, elle fait une petite démonstration de sa maîtrise du wushu (kung-fu chinois moderne, une danse martiale de démonstration à mains nues ou avec diverses armes comme l’épée, la lance, le sabre, le bâton…).

Felipe Salas Rodriguez effectue une prestation à couper le souffle. Si les scènes de combat et les acrobaties semblent faciles, "Kung-Fu" révèle la précision et la synchronisation nécessaires à de telles performances qu’une scène de catch illustre bien. On ne regarde plus d’un même œil les combats sur les planches de théâtre ou sur le plateau du cinéma.