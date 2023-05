Économisez jusqu’à 70% d’eau au jardin grâce aux poteries d’arrosage

L’oyas est un pot en céramique que l’on enterre à proximité des plantes puis que l’on remplit d’eau. "Grâce à sa microporosité et sa capillarité, l’argile va lentement diffuser l’eau, au rythme des plantes. C’est-à-dire que quand la terre est humide à son contact, l’oyas garde son eau. Et quand la terre devient sèche, l’oyas se met à transpirer de l’eau." Les plantes sont irriguées au niveau des racines, ce qui limite l’évaporation et réduit les risques de maladies et la prolifération de mauvaises herbes. Grâce à cette technique d’arrosage sans excès et sans évaporation, on peut faire une économie d’eau de 50 à 70%... Crucial quand on sait qu’en 2023, la Belgique est touchée par le manque d’eau de pluie depuis le mois de février.

L’oyas comporte d’autres avantages précieux. D’abord, cette technique d’arrosage peut être vue comme une solution low-tech. "Une fois que l’oyas est produite, elle n’a pas besoin d’être alimentée en électricité ou autre. C’est un produit simple qui existe depuis des millénaires. On revient aux bases, aux besoins primaires." Ensuite, le gain de temps et une plus grande tranquillité. "Cela permet d’arroser ses plantes entre deux et trois fois moins fréquemment."