Economiser jusqu'à 15% de carburant au volant: voici quatre conseils d’usage

Débrayer en descente, comme l’explique Hugues Cherpion, directeur Auto-Ecole Pro-permis, est une très mauvaise idée. Pourquoi ? " Ca ne diminue pas la consommation, mais de plus, vous allez avoir un problème au niveau de la tenue de route et de la stabilité. On ne peut jamais mettre l’économie de carburant en rapport avec la sécurité routière."