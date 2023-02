Economiser de l'énergie en cuisinant : on a testé la marmite norvégienne

La marmite se construit en 20 minutes avec des panneaux et isolants de récupération qui sont utilisés pour former une paroi parfaitement hermétique.

On peut utiliser des matériaux économiques récupérés sur des chantiers, par exemple, comme des panneaux isolants en dur.

On construit une boîte avec des parois bien fermées et hermétiques dans laquelle on posera la marmite avec le repas en cours de cuisson.

Cette marmite se construit très rapidement, en maximum 20 minutes de travail.