Economiser de l’argent grâce aux eaux usées

Dans les sous-sols de la Région bruxelloise, on trouve un véritable dédale de 1900 km de galeries. Les égouts constituent une intéressante source d’énergie peu exploitée. Car la température des eaux usées est relativement constante, oscillant aux alentours de 13-14 degrés. D’où l’intérêt d’utiliser les calories perdues à d’autres fins, comme celle d’alimenter une pompe à chaleur par exemple. C’est ce qui se passe à Uccle où une portion d’égouts amène de l’énergie à 15.000 mètres carrés de bâtiments de l’administration communale.

De l’eau pour chauffer de l’eau

Sur une portion rénovée de 120 mètres, Vivaqua a installé des kilomètres de flexibles dans lesquels circule de l’eau de chauffage. Les échangeurs thermiques se réchauffent ou se refroidissent au contact de l’eau usée se trouvant dans la cunette, sorte de rigole au fond de l’égout. L’eau du circulateur est ainsi envoyée à la pompe à chaleur du bâtiment qui le chauffe ou le refroidit, en fonction des besoins. Les 120 m d’égouts équipés fournissent une puissance de 120 kW et le rendement est de presque 5. Ce qui signifie que chaque calorie prélevée en restitue 5, ce qui est énorme. Et même si la capacité est insuffisante pour l’ensemble du bâtiment, le système qui vient en appoint des chaudières et climatiseurs traditionnels permet d’économiser 20.000 euros par an sur la facture énergétique de la commune. "Cela fonctionne un peu comme une voiture hybride", explique Olivier Broers, directeur des études et des investissements chez Vivaqua. "Lorsque les besoins en énergie sont faibles, les pompes à chaleur sont suffisantes mais dès que la température s’élève ou baisse trop, les systèmes traditionnels s’enclenchent. Avec la riothermie, nous produisons un quart des besoins en énergie du bâtiment. Et comme l’expérience est probante, nous avons des demandes pour d’autres communes et entreprises. Mais nous n’en installerons que lors de rénovations de tronçons, avec des sections d’égouts suffisamment larges."

Même principe, à domicile