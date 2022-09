Economies d'énergie : un retour des travailleurs au bureau cet hiver ?

Si les entreprises sont confrontées à des factures énergétiques toujours lus importantes, les télétravailleurs aussi. Avec la hausse des prix, de plus en plus d'employés envisagent retourner travailler au bureau cet hiver. De quoi diminuer un peu leur consommation d'énergie. Le chauffage, l'éclairage et la recharge d'un ordinateur sont les trois éléments qui comptent le plus dans la facture d'un ménage. Les économies par jour se chiffreraient à environ dix euros pour le chauffage et deux euros pour l'électricité. Mais attention à peser le coût des déplacements et la perte de certains avantages, comme certaines primes au télétravail.