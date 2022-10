Economies d’énergie : pourquoi ne pas prendre sa douche ailleurs que chez soi ?

Autant dire que ce calcul n’arrange pas vraiment les gérants de ces infrastructures sportives. Certains, comme la Ville de Namur, demandent explicitement de prendre des douches "éclair" dans ses piscines.

Dans certains centres fitness, comme chez JIMS, on a clairement vu avec la crise énergétique un déplacement des habitudes de fréquentation. Les abonnés viennent plus souvent, ils restent plus longtemps et viennent se laver le matin avant de se rendre au travail.

Chez Body Concept Training à Gerpinnes, les clients sont très compréhensifs avec le patron. Ils ont décidé d’eux-mêmes de se montrer économe. Ils utilisent par exemple beaucoup moins les deux saunas mis à disposition des clients. Ils n’allument plus non plus le chauffage électrique dans les vestiaires.

Heureusement pour le gérant qui, écrasé par ses factures énergétiques, craint un jour de devoir lui-même aller prendre sa douche chez ses clients.