Economies d’énergie et nouveaux toboggans pour 30 millions d’euros : Aqualibi accélère sa mue

Aqualibi subit en ce moment une fameuse cure de jouvence. De gros travaux ont été réalisés ces dernières semaines pour rendre le parc aquatique moins gourmand en énergie : renforcement de l’isolation et remplacement du système de chauffage et de ventilation. Par ailleurs, des panneaux photovoltaïques seront bientôt installés sur le parking du personnel, sur une superficie équivalente à plus de deux terrains de football.

"Avec ces panneaux, nous multiplierons par quatre la production générée par les panneaux photovoltaïques déjà existants, explique Justien Dewil, porte-parole. Cette énergie sera utilisée pour le fonctionnement d’Aqualibi."