Économies d'énergie : autoroutes allumées ou éteintes ?

Pour faire des économies, les autoroutes ne seront plus éclairées la nuit. C’était déjà le cas par endroit cette nuit-ci et prochainement c’est tout le réseau qui sera concerné sauf que… les anciennes lampes qui consomment le plus et qui représentent un 5ème du réseau ne peuvent pas être éteintes. A ce sujet, Benoit Godart de L’institut Vias qui ne défendait pas le projet il y a quelques jours encore, dit ce matin dans les éditions de Sudinfo qu’un accident mortel coûte au total 7.5 millions d’euros en comptant les années où la personne aurait contribué à l’activité économique du pays. Les économies attendues avec le prix actuel de l’électricité sont estimées à 400 000€.

