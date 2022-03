Économie : vente des tours de télécommunications mobiles, nouveau business lucratif ?

Pour l’opérateur flamand, pas de risques à l’horizon, car la gestion du réseau reste entre ses mains. De plus, la revente de tours de télécommunications est devenue une activité courante dans le secteur. En effet, des précédents existent et ils démontrent un certain succès de ce genre d’opération. Pour préparer l'avenir, Telenet a conclu un partenariat avec DigitalBridge pour rester client et continuer à utiliser les structures.