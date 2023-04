Cette cession, qui porte sur l’intégralité des titres de la filiale canadienne du groupe français TotalEnergies EP Canada Ltd, devrait être finalisée "avant la fin du 3e trimestre 2023", a précisé le groupe dans un communiqué diffusé parallèlement aux résultats du premier trimestre. La major française avait enregistré en 2022 le bénéfice le plus important de son histoire, 20,5 milliards de dollars, qui avait ravivé les appels à taxer davantage les "superprofits" et à arrêter l’exploitation d’hydrocarbures. Après avoir largement franchi la barre symbolique de 102 dollars en 2022, le baril de Brent, référence de l’or noir, a subi une dégringolade depuis les premiers mois de 2023 : il était jeudi en deçà de 80 dollars.