Economie : selon l’UCLouvain, à court terme, l’économie belge devrait faire face à un ralentissement modéré

Ensuite, ces effets de résilience devraient s’estomper et l’Ires table sur une quasi-stagnation de l’économie belge fin 2022 et durant la première moitié de 2023. À ce moment-là, l’impact du durcissement des conditions monétaires et financières devrait se faire davantage ressentir.

"Dans la seconde moitié de 2023, dans l’hypothèse d’un apaisement du conflit ukrainien et d’une diminution des tensions sur les marchés des matières premières, la croissance de l’économie belge se renforcerait et redeviendrait proche de son niveau potentiel."

L’Ires prévoit la création de 58.000 emplois en 2022 et 35.000 en 2023. Selon ses projections, le nombre de demandeurs d’emploi diminuerait de 16.000 unités cette année et de 2500 unités l’an prochain. L’inflation générale des prix à la consommation s’élèverait à 8,4% en 2022 et 5,2% en 2023, tandis que le déficit budgétaire des administrations publiques atteindrait 5%.