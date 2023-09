Economie : quelles sont les forces du Maroc pour reconstruire après le séisme ?

Cependant, et les images qui nous sont parvenues ces derniers jours des zones sinistrées en attestent, ce développement économique n’a pas encore atteint les zones plus rurales. "Les intérêts économiques et le pouvoir politique sont plutôt centrés dans les milieux urbains", relève Philip Verwimp, Professeur de Développement économique à la Solvay Brussels School of Economics and Management de l’ULB. "Les régions rurales n’ont pas beaucoup de pouvoir pour peser sur les décisions économiques et politiques importantes", poursuit le Professeur de l’ULB qui espère un changement dans les choix qui seront faits pour reconstruire les régions sinistrées par le séisme.

Ilyes Zouari rappelle, lui, que la modernisation entamée ces vingt dernières années a malgré tout commencé à concerner les régions plus rurales. "99.9% des régions rurales sont raccordées au réseau électrique, contre 89% en Afrique du Sud", souligne le président du CERMF. "Il y a eu des efforts de redistribution des richesses, notamment dans les zones rurales, même s’il reste encore beaucoup à faire car le Maroc vient de loin", précise Ilyes Zouari. Par contre, du côté de l’accès à l’eau, "il y a encore beaucoup à faire en zone rurale", poursuit Ilyes Zouari. "Au niveau du pays, on a à peu près 65% de raccordement au réseau d’assainissement, environ 55% en zone rurale", ajoute-t-il, reconnaissant que "beaucoup d’inégalités subsistent". Il y a, explique ce spécialiste de l’économie marocaine, "l’émergence d’une véritable classe moyenne" au Maroc, même si "une minorité concentre encore une partie non négligeable des richesses".