Économie : les étudiants à la rescousse du secteur Horeca

Après quelques années chahutées, les étudiants jobistes sont de retour pendant ces vacances de Pâques. Vous en avez peut-être croisé dans les magasins ou dans des bars et des restaurants. Ils sont nombreux en effet à travailler dans l’Horeca, le secteur des hôtels et des restaurants, en difficulté, cherche en effet de la main-d’œuvre, une aubaine pour les jeunes qui ont besoin d’argent pour diverses raisons.

"On a des difficultés à trouver du personnel dans le secteur", confie l’administrateur de la Fédération Horeca à Bruxelles Fabian Hermans. "C’est de plus en plus dur et, aujourd’hui, on espère renforcer nos équipes grâce aux étudiants". Et de conclure que c’est le coronavirus qui a fait fuir toute une partie du personnel de l’Horeca vers d’autres secteurs, notamment dans la grande distribution.

Le reportage de Clara Weerts et E.Tallarico. É