Economie : le crédit à la consommation des Belges n’a pas encore retrouvé leur niveau d’avant pandémie

Pendant cette crise du Covid-19, beaucoup de personnes se sont en effet concentrées sur leur "chez-soi" et à améliorer leur habitat. Le marché du crédit à la consommation est en net recul en 2021. Mais est-ce que pour autant, rien n’a bougé dans ce secteur ? Du tout, car le secteur évolue. Prenez un acteur comme Mozzeno, start-up 100% digitale. Elle fête ses cinq ans en 2022 et elle affiche une forte croissance depuis la fin du second confinement. Xavier Laoureux est un des cofondateurs de la start-up. Il explique : "On a vraiment vu, avec les confinements successifs, l’évolution du comportement digital du consommateur belge. Une utilisation dite semi-utilisation de la carte d’identité électronique pour signer ou accéder à des plateformes est devenue quelque chose de très courant, pas uniquement pour le consommateur averti, mais pour l’ensemble des Belges. Et nous, on a vraiment profité de cet élan".