Economie : la Belgique signe la troisième meilleure progression mondiale dans le monde des affaires

La Belgique est la troisième nation mondiale à avoir le plus amélioré son environnement pour le monde des affaires au cours des 12 derniers mois, indique jeudi l'Economist Intelligence Unit (EIU), la division "Recherche et analyses" du groupe médiatique britannique, The Economist.

Seuls le Vietnam et la Thaïlande ont davantage progressé que la Belgique. Le Plat pays devance respectivement la Suède, l'Inde et le Costa Rica.

"Les progrès de la Belgique reflètent une politique plus ouverte à l'égard des investissements directs étrangers (IDE), avec un nouveau mécanisme fédéral qui a mis en place un cadre réglementaire plus clair depuis janvier 2023", commente l'EIU dans son rapport.