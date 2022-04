Economie : l’inflation s’est stabilisée en avril, mais à des sommets (+8,31%), l'indice pivot est franchi

L’inflation s’est stabilisée en avril et a cessé d’augmenter pour la première fois depuis janvier 2021, mais elle est restée à un sommet de +8,31%, un pourcentage de hausse identique à celui de mars 2022 qui était le niveau le plus élevé depuis mars 1983.

En revanche, l’inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, a continué d’accélérer, pour atteindre 4,08% en avril, contre 3,75% en mars et 3,28% en février, indique jeudi Statbel.