Economie et inflation : la BCE qui envisage de remonter ses taux directeurs, une riche idée ?

Emprunter de l’argent va donc coûter plus cher. Et l’augmentation des taux directeurs d’impacter donc les entreprises et les particuliers. La BCE espère que la hausse des taux d’intérêt va dissuader les ménages et les entreprises d’emprunter et donc de dépenser. Quand il y a moins de dépenses, on fait donc baisser la demande et par ricochet la pression sur les prix. La BCE espère en fait que cela permette de diminuer ou de stopper la hausse des prix.