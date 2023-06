Economie de l’attention : Titan contre naufrage de réfugiés Méditerranée quand le traitement médiatique suscite la polémique

Le traitement médiatique de la disparition du sous-marin TITAN et les moyens démesurés pour tenter de le retrouver ont choqué en raison de l'indifférence ou la maigre couverture médiatique du naufrage de centaines de réfugiés en pleine Méditerranée, une polémique liée à l’économie de l’attention. Toute l’attention a donc été accordée par les médias occidentaux au sauvetage du sous-marin touristique Titan en est donc la preuve supplémentaire. La forte médiatisation de cette très triste affaire surpasse, et de loin la médiatisation des migrants décédés en Méditerranée, cela choque pas mal de gens.

Et d’abord au sein de la profession des journalistes. Plusieurs voix du métier se sont élevées pour déplorer le manque d’intérêt des médias occidentaux et américains, en particulier pour le destin des migrants échoués au large de la Grèce. Alors que la couverture médiatique de ce sous-marin Titan perdu dans l’Atlantique a requis des moyens médiatiques hors normes. D’ailleurs, le journaliste Alex Taylor a précisé sur son compte Tweeter que ce deux poids deux mesures soulevait un vrai problème déontologique dans la hiérarchie des journaux télévisés. Ayant relaté ces deux informations, il faut dire que la débauche médiatique pour sauver cinq personnes contre pas grand-chose pour sauver 750 enfants, femmes et hommes en pleine Méditerranée, en a choqué donc plus d’un. Mais faut il s’en étonner ou juste constater une dérive qui hélas existe depuis quelques années déjà ? D’abord, l’information obéit à des règles pas toujours très sympas. Les journalistes apprennent très jeune la règle du mort au kilomètre. Autrement dit, un ou des morts dans votre ville ont plus d’impact sur notre cerveau reptilien que des dizaines ou des centaines de morts au bout du monde.