Économie d’énergie : la Ville d’Ath va éteindre l’éclairage public pendant la nuit

Les factures liées à l’énergie sont lourdes pour tout le monde et les communes ne font pas exception. Tous les moyens sont bons pour tenter de faire des économies d’énergie. Après négociation avec Ores, la Ville d’Ath a pris une décision importante pour cet hiver : l’éclairage public sera complètement éteint durant la nuit. Elle serait l’une des premières communes à couper les éclairages publics et de prestige durant la nuit.

Entre minuit et 5 heures du matin, il n’y aura donc plus de lumière dans la ville tout comme dans les villages de l’entité. Car la ville a fait ses comptes et avec les tarifs actuels, elle s’attend à un surcoût d’environ 1 million 700.000 euros pour 2023 rien que sur les factures énergétiques. "Si les villes ne prennent pas des mesures, le cochon payeur ce sera le citoyen et nous voulons éviter ce genre de surcoût sur le citoyen qui est déjà complètement enseveli par ses factures énergétiques", explique le bourgmestre d’Ath, Bruno Lefebvre.

Cette mesure permettra de faire une belle économie selon le bourgmestre qui l’estime entre 300.000 et 400.000 euros. Une mesure qui n’aura pas de conséquence sur la sécurité. "D’après les informations que nous avons demandées à la police, il n’y a pas de criminalité qui se développe dans ce cadre-là. En ce qui concerne la sécurité routière c’est même l’inverse puisque faute d’éclairage la nuit, les automobilistes ont tendance à diminuer leur vitesse", assure Bruno Lefebvre.

Les coupures de l’éclairage public débuteront mi-octobre pour une période de test d’un mois.