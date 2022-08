Economie circulaire : le recyclage d’instruments d’écriture usagés en mobilier urbain

À l’occasion de la rentrée des classes, BIC renforce sa filière de recyclage d’instruments d’écriture usagés afin de leur donner une seconde vie.

BIC lance une grande campagne de collecte d’instruments d’écriture usagés en Belgique et ce, en collaboration avec Terracycle, le leader mondial dans le traitement des déchets difficilement recyclables et Plas Eco, fabricant d’équipement extérieur en plastique recyclé.

Alors plutôt que de jeter stylos, feutres ou encore correcteurs usagés à la poubelle, les Belges sont encouragés à les ramener en points de collecte dans un des magasins Dreamland, Carrefour ou Bureau vallée afin de les recycler et de les transformer en bancs.

Pour donner encore plus de visibilité et d’ampleur à cette campagne, l’arrêt de tramway place Louise sera redécoré aux couleurs de la campagne et des bornes de collecte seront mises en place du 30 août au 5 septembre. Vous êtes-vous déjà assis sur un banc recyclé au départ de 4800 instruments d’écriture usagés ? L’arrêt Louise accueillera en effet les premiers bancs recyclés de la gamme de mobilier urbain issu de la collaboration. Un mobilier urbain qui présente de nombreux atouts comme une forte résistance aux intempéries et un très faible coût d’entretien. Une plaque explicative sera apposée sur chaque modèle.

Cette initiative a pour but de soutenir le développement de l’économie circulaire, de sensibiliser à la thématique des déchets et de faire un geste pour l’environnement.