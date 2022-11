Economie : aux Etats-Unis comme au Royaume-Uni et en Europe, l’ombre de l’inflation pèse sur le Black Friday

Une partie de l’explication est à chercher du côté d’une épargne inhabituellement robuste, de nombreux foyers ayant profité des aides gouvernementales durant la pandémie, alors que la consommation était au plus bas du fait des restrictions sanitaires.

Mais le coussin commence à s’affaisser : après un pic de 2500 milliards de dollars mi-2021, l’épargne américaine est retombée à 1700 milliards de dollars un an plus tard, selon Moody’s.

Le commerce de proximité va devoir travailler bien plus pour réaliser au final des gains minimes

Et les consommateurs avec un revenu annuel inférieur à 35.000 dollars sont les premiers concernés, avec une baisse de 39% de leur épargne sur les six premiers mois de l’année. Conséquence, les crédits à la consommation sont en hausse, selon les données de la Réserve fédérale (Fed).

Les résultats trimestriels publiés par le secteur de la vente de détail ont donné un tableau contrasté de la santé des consommateurs.

La chaîne Target a accusé le coup, faisant face à une forte baisse des achats en octobre, présage d’une mauvaise saison de Noël, et qui s’attend à une période "très promotionnelle" et à des clients "très prudents", selon son directeur général, Brian Cornell.

Mais chez son concurrent Lowe’s, spécialisé dans la décoration, l’ambiance est toute autre, avec un troisième trimestre "solide" et aucun signe d’essoufflement attendu. "Nous n’observons rien ressemblant à un repli des achats", a affirmé son directeur général, Marvin Ellison.

Dans les rues de New York, la foule des acheteurs était en tout cas plus compacte qu’il y a un an, assure Marvin Thomas, après avoir acheté une casquette en soldes. L’inflation est "un gros problème", dit-il, "je ne vais pas nier que cela me touche mais il faut bien faire avec".