Éconnaissances : des conseils et formations pour votre potager en permaculture

Pas à pas, Benjamin et Marie changent leurs habitudes de consommation, vers plus de résilience. Ils s’essayent au zéro déchet, revisitent leur alimentation et s’interrogent sur leurs déplacements. Le couple entame une profonde transition écologique, à leur rythme. "Après avoir pris conscience du rôle primordial de l’agriculture et de l’alimentation dans notre société et dans les problèmes environnementaux actuels, j’ai travaillé dans le secteur du maraîchage bio", raconte Benjamin. Dans le même temps, Marie se remet progressivement de son AVC et termine remarquablement ses études. " Il m’aura fallu deux années supplémentaires… "

En 2019, leur passion commune et grandissante pour le potager en permaculture revient au premier plan. Ensemble, ils décident d’oser et de se battre pour ce qui leur semble juste et pour créer un nouveau récit.