Ecologie : les savons solides sont-ils bons pour la santé ?

Ils sont écologiques et très tendance : les savons en brique sont-ils pour autant recommandables pour la santé ?

Les convaincues vous diront que oui, les médecins nuanceront leurs réponses. Si sans conteste, les savons en briques permettent de diminuer la production de déchets dans notre environnement, de faire des économies et de réduire notre impact CO2.

Selon les médecins, pour la toilette, l’utilisation de savons solides requiert une attention particulière.

Anne Simon, médecin hygiéniste et en prévention et contrôle des infections pour le pôle hospitalier Jolimont, n’est pas du tout fan des briques nettoyantes : " Ce savon qui repose dans coupelle avec l’eau qui stagne au fond est un véritable bouillon de culture de microbes. Les bactéries qui prolifèrent aisément en milieu aquatique et ambiant vont se mêler à l’eau du robinet n’est pas terrible stérile. " On se lave donc les mains avec des bactéries, ce n’est pas le moment ".

La remarque interpelle quand on connaît les bénéfices des savons solides pour la planète et pour la peau puisqu’ils contiennent moins de substances artificielles parfois nocives. Selon Anne Simon, les savons en paillettes sont une excellente alternative.

Pour celles et ceux qui tiennent absolument à leurs briques, la médecin conseille de les poser sur une coupelle à petits trous en n’oubliant pas de nettoyer régulièrement le pose savon.

Cela dit, ne délaissons surtout pas les savonneries et les artisans qui confectionnent les savons aux multiples senteurs. Utilisons ces briques à bon escient pour la toilette, le ménage et la lessive.

Confectionnons des paillettes et glissons-les aussi dans les lingères et penderies comme le faisaient nos grands-mères pour les effluves entre autres et la gestion des parasites !